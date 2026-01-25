VaiOnline
Serie b.
26 gennaio 2026 alle 00:06

città di cagliari: successo e playoff vicini 

Sabato intenso nei gironi A ed E del campionato di Serie B di calcio a 5, con risultati decisivi per playoff e salvezza. L’Elmas cade 5-3 sul campo del Cardano 91: non bastano le reti di Idda, autore di una doppietta, e Aramu. La squadra spreca l’occasione di allungare sul San Sebastiano, terzo in classifica, che ha mantenuto la posizione senza giocare.

Il Monastir esce sconfitto 3-7 contro la capolista Varese ma lascia segnali di carattere. Dopo un buon avvio e una traversa colpita da Piredda i biancoblù subiscono lo 0-1 su rimpallo di Battaia e la doppietta di Ganzetti porta il punteggio sul 0-3. Podda segna per l’1-3 e Serra accorcia sul 2-3, ma nella ripresa Ganzetti firma altri tre gol, Podda realizza la sua doppietta e Rasi chiude il match sul 3-7. La sconfitta complica la lotta salvezza.

Nel girone E il Città di Cagliari torna alla vittoria in trasferta contro il Marafin imponendosi 4-2. Sotto 2-1 a cinque minuti dalla fine, la squadra ribalta il risultato: in gol Piaz, Demurtas e Valdes, autore di una doppietta. Il successo porta il Città di Cagliari a un solo punto dalla zona playoff.

Sfida difficile per il Villaspeciosa, travolto 9-2 dalla capolista Ardea. Nonostante il passivo vanno a segno Ecca e Medda. Tra le note positive c’è l’esordio del giovane portiere classe 2010 Gabriele Foddis, subentrato dopo l’espulsione di Muscas. Il Villaspeciosa resta a un punto dalla zona playout e dovrà lottare per allontanarsi dai posti pericolosi.

