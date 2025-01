città di cagliari, riscatto immediato 

Il Città di Cagliari riscatta subito con una vittoria all’ultimo istante la finale di Coppa Italia persa. La capolista del campionato di Serie C1 ha ripreso il proprio cammino con il sofferto successo per 3-2 sul Sestu Sardinia Futsal. Dopo il 2-0 di Porru e Vacca i sestesi riescono a rimontare con un autogol e la rete di Belleboni. Nel finale i cagliaritani si giocano la carta del portiere di movimento che porta al decisivo 3-2 di Foppa proprio negli ultimi istanti di gioco. Il Città di Cagliari resta così al primo posto con quattro lunghezze di vantaggio sul C’è Chi Ciak, che ha battuto 9-7 il Futsal 4 Mori con ben cinque gol di Diederen e i centri di Ecca, Marini, Medda e un’autorete.

Dopo aver vinto la Coppa Italia regionale cade invece il Villaspeciosa, sconfitto in trasferta per 6-2 dall’Happy Fitness. Protagonista del match Jarju, autore di una tripletta. A segno anche Ascione, Serio e Salaris.

Risale la classifica la Fanni Futsal Sassari con il 3-0 sul campo del Cus Cagliari cristallizzato dalla doppietta di Yamada e dal gol di Fiori. Successo di misura per l’Ichnos Sassari, che supera 6-5 in trasferta lo ZB Iron Bridge con la doppietta di Marogna e le reti di Fois, Sechi, Bogoslafsca e Porcu. Conquista i tre punti anche il Portoscuso con il 3-2 esterno contro il Villasor grazie ad Atzori, Biggio e Cuccuru. Unico pareggio di giornata quello tra Domus Chia e Villacidrese per 2-2. A segno Lenzu e Trevisan per il Domus, Casti e Deiola per gli ospiti.

