Città di cagliari, la promozione è a un passo Il villaspeciosa resta nove punti sotto 

Un’altra vittoria che avvicina il Città di Cagliari al traguardo. A quattro giornate dalla fine del campionato di C1 la capolista vede a un passo la promozione in Serie B. Sabato i cagliaritani si sono imposti nettamente per 9-1 in trasferta sullo ZB Iron Bridge grazie ai quattro gol di Tricarico, alla doppietta di Ortega e alle reti di Foppa, Fois e Matza.

Lotta spareggi

I punti di vantaggio sul secondo posto restano sempre nove, con il Villaspeciosa che ha battuto 3-0 in trasferta il Sestu Sardinia con i centri di Lai, Perez e Podda. Per la formazione di Arba si tratta di una vittoria importante nella lotta playoff, che terrà acceso il massimo campionato regionale fino alla fine. Conserva la terza posizione il C’è Chi Ciak con il successo per 8-2 in casa contro il Futsal Villasor. A Serramanna i protagonisti sono stati Diederen ed Ecca, autori di una doppietta a testa; a segno anche Pilloni, Farci, Medda e Aquilina. La Fanni Futsal Sassari aggancia invece a quota 40 punti il Sestu al quarto posto con il 4-0 esterno contro il Portoscuso firmato dalla doppietta di Pilo e dai gol di Loriga e Yamada.

Pareggi

In corsa per i playoff ci sono anche Ichnos Sassari e Domus Chia, entrambe a due punti di distanza dal quinto posto dopo la sfida che le ha viste affrontarsi e pareggiare nel posticipo di sabato sera.

Lo scontro diretto al PalaSantoru è terminato sul 5-5 grazie al gol segnato da Sechi a soli 27 secondi dalla sirena finale. Lo stesso Sechi è stato autore di una tripletta per i sassaresi. A segno anche Fois e Bogoslafsca. Per il Domus Chia in gol Pinna, Littarru, Santus (doppietta) e Trincas. Si è chiusa in parità anche la sfida tra Villacidrese e Cus Cagliari. Il 4-4 vede per i padroni di casa le firme di Rafinha, Sergio Rocha e Murtinu, oltre ad un autogol. Per gli universitari, doppietta di Orgiano e reti di Lisci e Alejo.

Sfida diretta

A Settimo San Pietro l’Happy Fitness Center vince 9-3 sul campo del Futsal 4 Mori e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Decisive le sei reti di Pereira Bertoletti, oltre ai centri di Jarju, Nieddu e Mallia.

RIPRODUZIONE RISERVATA