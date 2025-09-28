VaiOnline
Coppa Divisione.
29 settembre 2025 alle 01:17

città di cagliari e villaspeciosa passano il turno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È la Coppa della Divisione a regalare i primi verdetti della stagione. Il Città di Cagliari e il Villaspeciosa passano al turno successivo grazie ai successi ottenuti nell’ultima giornata dei due triangolari di qualificazione.

Nel girone 40 il Città di Cagliari doveva battere l’Elmas con una differenza reti migliore rispetto a quella del Quartu, che nella prima giornata aveva superato 5-0 i gialloneri. I cagliaritani allenati da Chicco Cocco hanno portato a termine la missione grazie al successo per 6-0 ottenuto al PalaConi: decisive le reti di Valdes, Piaz, Ruzzu, Tricarico, Fois e Ruggiu per il passaggio del turno.

Nel girone 41 invece si trattava di un vero scontro diretto per decidere la qualificazione tra Villaspeciosa e Monastir, con gli ospiti che avevano a disposizione due risultati su tre per superare il turno. È andato avanti il Villaspeciosa grazie al gol del 7-6 siglato da Lai a soli undici secondi dalla sirena. Il Monastir parte forte e si porta sul 2-0 con Sau e Pilloni. Poi viene espulso Muscas, il portiere di casa, per un fallo da rigore su Marras, che però si vede parare il penalty da Piras. Il 3-0 arriva comunque con Bringas. Il Villaspeciosa reagisce e ribalta il match prima dell’intervallo con Podda, Tola, Garrido e Lai. Nel secondo tempo Meloni pareggia per gli ospiti, mentre è Bringas a riportare avanti la formazione allenata da Barbarossa. A tre minuti dalla fine arriva anche un autogol per il 6-4 in favore del Monastir ma la partita non è chiusa. Arba si gioca la carta del portiere di movimento che paga, con Pusceddu e Lai che rimontano sul 6-6. A undici secondi dalla fine Lai diventa l’eroe di giornata con il 7-6 che vale la vittoria e la qualificazione ai trentaduesimi di finale.

Il Villaspeciosa affronterà proprio il Città di Cagliari nel prossimo turno il 28 ottobre. Sabato invece iniziano i campionati: quello di A2 per il Quartu e di Serie B per le altre cinque isolane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 