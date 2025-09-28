città di cagliari e villaspeciosa passano il turno 

È la Coppa della Divisione a regalare i primi verdetti della stagione. Il Città di Cagliari e il Villaspeciosa passano al turno successivo grazie ai successi ottenuti nell’ultima giornata dei due triangolari di qualificazione.

Nel girone 40 il Città di Cagliari doveva battere l’Elmas con una differenza reti migliore rispetto a quella del Quartu, che nella prima giornata aveva superato 5-0 i gialloneri. I cagliaritani allenati da Chicco Cocco hanno portato a termine la missione grazie al successo per 6-0 ottenuto al PalaConi: decisive le reti di Valdes, Piaz, Ruzzu, Tricarico, Fois e Ruggiu per il passaggio del turno.

Nel girone 41 invece si trattava di un vero scontro diretto per decidere la qualificazione tra Villaspeciosa e Monastir, con gli ospiti che avevano a disposizione due risultati su tre per superare il turno. È andato avanti il Villaspeciosa grazie al gol del 7-6 siglato da Lai a soli undici secondi dalla sirena. Il Monastir parte forte e si porta sul 2-0 con Sau e Pilloni. Poi viene espulso Muscas, il portiere di casa, per un fallo da rigore su Marras, che però si vede parare il penalty da Piras. Il 3-0 arriva comunque con Bringas. Il Villaspeciosa reagisce e ribalta il match prima dell’intervallo con Podda, Tola, Garrido e Lai. Nel secondo tempo Meloni pareggia per gli ospiti, mentre è Bringas a riportare avanti la formazione allenata da Barbarossa. A tre minuti dalla fine arriva anche un autogol per il 6-4 in favore del Monastir ma la partita non è chiusa. Arba si gioca la carta del portiere di movimento che paga, con Pusceddu e Lai che rimontano sul 6-6. A undici secondi dalla fine Lai diventa l’eroe di giornata con il 7-6 che vale la vittoria e la qualificazione ai trentaduesimi di finale.

Il Villaspeciosa affronterà proprio il Città di Cagliari nel prossimo turno il 28 ottobre. Sabato invece iniziano i campionati: quello di A2 per il Quartu e di Serie B per le altre cinque isolane.

