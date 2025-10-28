Città di Cagliari con la novità di Monte Urpinu 

Per conoscere il calendario motoristico 2026 occorrerà attendere - il 19 novembre ci sarà la riunione degli organizzatori regionali - ma una straordinaria novità già c’è: il Rally Costa Smeralda Storico torna nel Campionato Europeo Fia. C’è già la data: 24-25 aprile 2026, dopo il Rally Costa Brava (6-7 marzo) e prima delle tappe in Costa Azzurra, Belgio, Austria, Regno Unito e Isola d’Elba.

La manifestazione firmata Automobile Club Sassari, riproposta nel 2018 in versione rally storico e su asfalto e cresciuta negli anni in maniera esponenziale, è riuscita, grazie a standard organizzativi altissimi e al perfetto connubio tra valore e spessore sportivo e fascino, a conquistare un posto nel blasonato Europeo Fia riservato alle vetture pre 1992.

Il 2025 ha ancora un’attesa new entry da proporre. Il 13-14 dicembre si correrà il 1º Rally Città di Cagliari, manifestazione organizzata da Ac Cagliari con New Turbomark Rally Team e valida per il Campionato Regionale. Partenza alle 14.30 di sabato 13 dicembre da Viale Bonaria. In notturna dalle 19.10, la Super prova speciale Aci Cagliari, lungo 1,6 km di Viale Europa, sul colle di Monte Urpinu.

