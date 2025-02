città di cagliari avanti senza patemi 

Il Città di Cagliari consolida il primo posto in classifica con il successo sul Domus Chia. In casa, al PalaMonteAcuto, la capolista di C1 si è imposta 4-2 nella diciottesima giornata di campionato grazie ai gol di Tricarico, Erriu, Foppa e Fois.

Inseguitori

Alle spalle dei cagliaritani resta il C’è Chi Ciak, secondo a quattro punti di distanza. A Serramanna la squadra allenata da Barbieri ha avuto la meglio sul Fanni Futsal Sassari per 5-4 con la doppietta di Aquilina e le reti di Ecca, Diederen e Pilloni. Sale in terza posizione l’Ichnos Sassari con il 6-2 interno sulla Villacidrese firmato dalla doppietta di Fenu e dai centri di Marogna, Cresci, Sechi e Fois. Torna alla vittoria il Cus Cagliari, che dilaga sul campo del Portoscuso. Gli universitari passano per 7-1 con la doppietta di Lisci e i centri di Scanu, Sparapani, Musto, Cabitza e un autogol.

In coda

Nelle retrovie si infiamma la lotta salvezza. Il Futsal 4 Mori trova tre punti preziosi contro il Sestu Città Mediterranea: il 6-3 casalingo permette ai vincitori il sorpasso sull’Happy Fitness Center, battuto in trasferta per 4-2 dal Futsal Villasor e ora all’ultimo posto. La squadra di Pitzalis ha ritrovato il successo dopo sette sconfitte in fila grazie alla doppietta di Secci e ai gol di Mereu e Scameroni. Sorride anche lo ZB Iron Bridge, che batte 5-4 il Villaspeciosa in casa con le doppiette di Ciriblan e Ganzo Ribas e la rete di Tellier.

