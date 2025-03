Città di cagliari a +9 domina tutti 

A un passo dalla promozione. Il Città di Cagliari continua a viaggiare a vele spiegate in testa alla classifica di C1. A cinque giornate dalla fine della regular season, sono diventati nove i punti di vantaggio sul secondo posto grazie al successo sull’Ichnos Sassari e alla contemporanea sconfitta del C’è Chi Ciak. La capolista ha conquistato la sesta vittoria consecutiva, superando per 5-1 in casa i sassaresi con la doppietta di Ortega e i gol di Porru, Matza e Foppa.

Il C’è Chi Ciak di Serramanna è stato dunque sconfitto, per 4-1 dal Cus Cagliari in trasferta, scivolando così al terzo posto. Decisivi per gli universitari Ena (doppietta), Sparapani e Contu. In seconda posizione ora c’è il Villaspeciosa, grazie al 2-0 contro la Villacidrese davanti al proprio pubblico. Risale il Sestu Sardinia, che batte 5-3 la Fanni Futsal Sassari nello scontro diretto in chiave playoff. A segno Tola, autore di una doppietta, Aramu, Belleboni e Spanu. Torna al successo il Domus Chia con il 9-4 sul Futsal 4 Mori grazie alle triplette di Littarru e Pinna, la doppietta di Trevisan e il gol di Trincas.

In chiave salvezza, vittorie importanti per Futsal Villasor e Happy Fitness Center. Il Villasor supera 5-2 in casa lo Zb Iron Bridge, allontanandosi dalla zona playout grazie alla tripletta di Buckson e le reti di Gai e Mereu. L’Happy Fitness si impone invece in casa, di misura, sul Portoscuso con il 5-4 firmato da Serio, Pereira, Delogu e Salaris, oltre a un autogol ospite.

RIPRODUZIONE RISERVATA