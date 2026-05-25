VaiOnline
Il confronto.
26 maggio 2026 alle 00:21

Città della Pace e dei diritti umani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune aderisce anche nel 2026 a Diritti in Comune, la campagna di Unicef Italia che, con il patrocinio dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani vuole promuovere e diffondere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con azioni di sensibilizzazione che impegnino soprattutto le pubbliche amministrazioni. L'invito rivolto ai Comuni da Unicef Italia è infatti quello di mobilitarsi nel mettere al centro delle politiche pubbliche i diritti di bambini, bambine e adolescenti.

L'occasione sono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 27 maggio 1991. In questa direzione va l’appuntamento di giovedì alla Mem: una mattinata, dalle 9 alle 12, interamente dedicata alla riflessione sui valori della pace, organizzata e promossa dal servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità nell'ambito di “Cagliari Città della Pace, la voce dei bambini e delle bambine”.

L'iniziativa, cui prenderanno parte l’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi e il consigliere Davide Carta, delegato dal sindaco per il progetto “Cagliari città della pace e del dialogo nel Mediterraneo", vuole essere un momento di confronto pubblico e condivisione sui temi della pace, della diversità e dei diritti umani con associazioni, istituzioni scolastiche, Università e realtà impegnate nel campo dell’educazione e dell’istruzione. Le alunne e gli alunni saranno i protagonisti: l’incontro sarà l’occasione per presentare le attività e i percorsi realizzati dalle bambine e dai bambini sul tema della pace, ma anche per condividere criteri e principi comuni da inserire nella proposta di linee guida che l’amministrazione intende adottare per la promozione della pace, delle diversità e dei diritti umani.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 