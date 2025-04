Città della ceramica? Sì, sulla carta 

Un cartello all’ingresso di Oristano, una manciata di mini opere sparse nel centro storico (alcune distrutte dai vandali e abbandonate) e un polo di documentazione, stop. Aguzzando l’ingegno un turista dovrebbe capire che si trova in una delle 56 Città della ceramica d’Italia. Un riconoscimento per quel che fu: da 23 anni ricorda la storia dei figoli e illumina le poche creazioni d’arte dei maestri che questa terra hanno calcato. Arte e mestiere che oggi in otto portano avanti e che, stando ai numeri, il liceo Artistico non riesce a rinvigorire. E ora il Comune apre un ecomuseo.

Ceramisti fantasmi

Poco meno di sei mesi fa l’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna aveva mandato alle stampe il report “Ceramica ad alta vocazione artigiana in Sardegna”. Nell’Isola sono operative 118 imprese che si occupano di fabbricazione di prodotti in ceramica e porcellana per uso moderno o tradizionale, e circa 200 gli addetti (nona regione in Italia, prima la Sicilia con 484 realtà). Oristano è l’unico capoluogo sardo ad essere Città della ceramica e in effetti è al primo posto, dal basso: ha 8 imprese (7 artigiane), contro le 55 della vecchia provincia di Cagliari (in testa nella classifica). Città della ceramica ma senza ceramisti.

«Dobbiamo crederci»

Elisa Sedda, che da 4 mesi è presidente di Confartigianato, pensa positivo: «Fatta cento la popolazione delle singole province sarde noi siamo al terzo posto come incidenza di ceramisti, prima di Sassari». Sorride e va logicamente oltre la magra consolazione: «Non possiamo solo basarci su etichette statistiche: questo riconoscimento premia una storia che è radicata profondamente nel territorio. Gli oristanesi hanno plasmato e venduto oggetti che servivano per il trasporto di beni, oggi invece parliamo di oggettistica di gran valore». Che in otto portano avanti e, se i numeri valgono, a quanto pare il liceo Artistico non sforna in gran quantità, pur avendo il corso in ceramica. «Non dobbiamo demordere, è fondamentale investire anche sul Liceo, crederci. Faccio un paragone, forse azzardato: se questa città avesse custodito le vecchie mura oggi potremmo godere e valorizzare un patrimonio unico, purtroppo però ne abbiamo solo alcuni piccoli tratti e quelli tuteliamo. E così la ceramica: se non custodissimo questa nostra storia e non facessimo di tutto per valorizzarla alla lunga perderemmo anche questo patrimonio», sottolinea Sedda. Quindi va bene tutto, ecomuseo compreso, anche se la presidente spera «in un ulteriore salto per far crescere la ceramica. Noi siamo a disposizione, felici di poter dare una mano e dialogare con il Comune».

L’ecomuseo

La Giunta Sanna, nei giorni scorsi, ha deciso di dar vita all’ecomuseo della ceramica che, su proposta dell'assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen, sarà ospitato nel nuovo edificio di via Solferino all’ingresso del parco Brigata Sassari. Una posizione forse poco felice e che per essere ben valorizzata dovrebbe avere almeno l’area verde alla sue spalle curata e non abbandonata come oggi. «Il Comune sostiene l’attività dei ceramisti e promuove l’antica arte dei figoli con numerose iniziative – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna - Con questa delibera la Giunta avvia un percorso per la nascita di un museo di valore culturale e identitario». «L’ecomuseo nasce con il compito di documentare e conservare la nostra memoria, nelle sue manifestazioni materiali e immateriali – aggiunge Valentina de Seneen - Mettiamo a disposizione di una delle nostre più antiche e prestigiose tradizioni uno spazio dedicato dove troveranno valorizzazione le migliori espressioni dell’arte ceramista, passata e presente. Ma puntiamo ad attuare il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale».

Un aiuto per i giovani

Confartigianato tende la mano agli amministratori comunali e non dimentica la partita iniziata vent’anni fa e ancora da chiudere. «Il progetto è datato ma noi siamo pronti: avere l’ex carcere militare di via Ghilarza per aprire anche un incubatore di imprese della ceramica», afferma il direttore, Marco Franceschi. E se è deprimente ripercorrere la storia dal 2003 a oggi di questa incompiuta, fa ben sperare quel che Confartigianato vuole creare (sempre che palazzo degli Scolopi riesca a consegnare finalmente questo stabile): «Uno spazio per allievi o ex del liceo, ma anche per gli appassionati che hanno bisogno di supporto per avviare un’attività magari in via Figoli. Accoglieremo le start up per condividere con i ceramisti la gestione dei 2 primi di anni di impresa, solitamente i più difficili», spiega Franceschi. Confartigianato spera anche di raggiungere un altro obiettivo: «Far nascere un punto vendita nel centro urbano». Perché oltre ai ceramisti, che si contano su due mani, da queste parti non esiste neppure un negozio di vendita della ceramica nelle vie dello shopping.

