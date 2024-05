Città della ceramica, lo statuto 

Via libera dal Consiglio comunale alle modifiche allo statuto dell’Associazione italiana città della ceramica.Oristano aveva aderito all’Aicc nel 2002, in questi anni sono in collaborazione con l’associazione, sono state organizzate numerose iniziative per la promozione della ceramica tradizionale, l’ultima delle quali è stata “Buongiorno ceramica” proprio qualche settimana fa. Le modifiche alla statuto sono state illustrate in aula dall’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen. Nel dibattito sono intervenuti Gian Michele Guiso, Antonio Iatalese, Carla Della Volpe, Efisio Sanna, Fulvio Deriu e il sindaco Massimiliano Sanna.

Il Consiglio comunale inoltre ha approvato all’unanimità (14 voti a favore) un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva del Tribunale.Il debito, di 15mila 651 euro, è relativo a una controversia su fatture emesse dalla società Gemmo spa nel 2014 e nel 2015, e non pagate dal Comune, per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. La stessa Gemmo ha poi ceduto il credito alla Banca Farma Factoring. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA