Città del vino, premio in Campidoglio 

Monserrato sempre più terra del vino. Il Comune è stato premiato sabato a Roma, in Campidoglio, in occasione del XXIII Concorso Enologico Internazionale “Città del Vino”, promosso dall’associazione omonima. Un riconoscimento che celebra lo stretto e storico legame tra la città e il settore vitivinicolo, come motore di sviluppo economico e identitario del territorio. A consegnare l’attestato nelle mani del sindaco Tomaso Locci e degli altri amministratori dei Comuni premiati è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. «Quello tra vino e territori è un legame profondo, fatto di identità, tradizioni, lavoro e paesaggi unici, che generano sviluppo vero, anche nelle aree più interne», ha scritto il ministro sui propri canali social. «Un grazie sincero ai sindaci: è anche grazie alla loro dedizione che nascono percorsi virtuosi come questo, capaci di custodire e valorizzare la bellezza dell’Italia». La premiazione è arrivata grazie ai risultati ottenuti dalla cantina monserratina Locci-Zuddas, protagonista al concorso e tornata a casa con due trofei: la “Gran Medaglia d’Oro” al Mezzaluna Carignano Igt e la medaglia d’argento del “Premio speciale al miglior Vermentino”, per l’Ester Vermentino di Sardegna Doc.

RIPRODUZIONE RISERVATA