Città del Vino grazie al Cannonau nuragico 

Borore diventa città del vino. C'è infatti l'adesione all'associazione nazionale “Città del vino”, che ha l'obiettivo di riconoscere nella cultura vitivinicola un ruolo fondamentale per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. «In questo contesto – dice il sindaco, Tore Ghisu – intendiamo promuovere e sostenere iniziative di animazione, e di tipo sociale e culturale legate alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole e più in generale al turismo enogastronomico».

Attualmente Borore si distingue in particolare per la sua vocazione agricola e vitivinicola, grazie alla produzione di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica e dalla tradizione enologica connessa a valori di carattere storico e culturale, ambientale. L’adesione a “Città del Vino”, si associa alla scoperta archeologica degli anni novanta, quando in occasione della campagna di scavi nella zona di "Duos Nuraghes", vennero rinvenuti dei vinaccioli di Cannonau, datati 1800 anni prima della nascita di Cristo, certificati dall'università "Bicocca" di Milano.

Una scoperta dovuta all'archeologo americano Gary Webster, che ha consentito di riscrivere la storia del vino e della domesticazione della vite in Sardegna inserita nel contesto della storia Europea che riguarda la vite e quindi anche il vino. (f. o.)

