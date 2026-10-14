Città del Natale, un ricco calendario per vivere il centro 

Mercatini, proiezioni artistiche e installazione luminose per tenere acceso il cuore della città anche oltre le festività natalizie: è l'allestimento (anticipato) dell'amministrazione comunale per riportare i cittadini tra le vie del centro storico e per restituire vitalità alle sue piazze, anche a beneficio di negozi e boutique. Tra sculture di luci tridimensionali e scenografie elettriche, Olbia si trasformano nella Città del Natale, a partire dal 28 novembre con la cerimonia di inaugurazione del progetto, presentato ieri dal sindaco, Settimo Nizzi, realizzato dalla società in house Aspo, in collaborazione con Confcommercio. Non semplici decorazioni scintillanti ma un progetto innovativo che abbina la magia delle atmosfere natalizie a un'occasione di rilancio delle attività commerciali.

«Con Olbia Città del Natale cerchiamo di restituire quella parte di felicità che, in qualche periodo dell'anno, manca nel centro della nostra città», ha detto Nizzi, invitando gli esercenti a collaborare alla buona riuscita del piano tenendo le serrande alzate. Il municipio come una tela di colori accesi e il palazzo dello Scolastico con un mega pacco di Natale, le piazze del centro storico ospitano le grande attrazioni: in piazza Crispi, Piccola Italia, il primo percorso di luce tra i dodici monumenti italiani più iconici, alti quattro metri, da attraversare, in piazza Elena di Gallura Lo zoo luminoso, un parco di animali illuminati tutti da selfare e in piazza Regina Margherita, direttamente da Londra, l'albero di Natale Diamond, sedici metri di lampi cromatici, e un'area spettacoli animata tutti i fine settimana. «Da oggi, lavoriamo per definire i dettagli del programma e per promuoverlo», ha aggiunto il sindaco. Ad aprire il cartellone, il 28 novembre alle 18:30, la musica di Ivana Spagna e a promuoverlo Molly, la cozza mascotte nei panni di Santa Claus, con la sigla ufficiale di Olbia Città del Natale.

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