Città d’arte in rivolta contro le keybox 

Firenze. Non si ferma, nelle città d’arte e non solo, l’onda contro il turismo sentito come invadente e speculativo. La notte tra venerdì e sabato un movimento di protesta ha agito a Firenze, Milano, Venezia, Rimini e Genova, mettendo a mo’ di sigillo del nastro adesivo sulle keybox, le cassettine all’esterno degli appartamenti dove vengono custodite le chiavi. Sul nastro scritte critiche o ironiche, diverse da città a città: “Rimozione forzata” a Firenze, “Tu casa era mi casa” a Venezia, “Meno affitti brevi, più case per tutti” a Milano. A Genova sui nastri da pacchi c’era scritto “Il tuo B&B la nostra espulsione”, a Rimini “Il tuo B&B il nostro sfratto”.

L’idea del divieto

Il tema non è nuovo e l’ipotesi di vietare le skybox è discussa tra ministero dell’Interno e del Turismo e negli enti locali. Il Comune di Firenze progetta di vietarle e lo ha ribadito anche ieri. Ci sono motivi estetici e di security: chi, coperto dall'anonimato di codici digitali, può albergare in un palazzo senza che le autorità ne conoscano la presenza in città e l’identità? A Firenze gli attivisti hanno agito in circa 20 strade, molte in centro. A Venezia, dalla zona del ponte di Rialto fino a Castello. A Milano mobilitazione nella zona di via Padova. Fermenti di protesta anche a Roma, Napoli e Verona.

La scadenza ignorata

«Con questa nuova mobilitazione in più città - spiega da Firenze uno dei leader della protesta, Massimo Torelli - abbiamo riproposto la situazione drammatica delle città stritolate da turismo selvaggio e interventi speculativi di grandi dimensioni. Abbiamo chiuso bene l’anno e nel 2025 continueremo. Togliere le keybox non risolve il problema ma inverte la tendenza. Sgonfiare la bolla immobiliare serve a far sì che i prezzi tornino possibili». E poi ricorda: «Mancano tre giorni all’obbligo (scatterà il 1° gennaio 2025) da parte di chi affitta a breve di esporre accanto al campanello il codice identificativo (Cin). Non ci sono nel 95% dei casi». E Maria, una veneziana che vive in centro, denuncia: «I residenti vengono sollecitati ad andarsene a causa dell’aumento degli affitti, i canoni di locazione sono alterati da questo mercato».

RIPRODUZIONE RISERVATA