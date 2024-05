«Città connessa con percorsi navigabili e ciclopedonali» 

Percorsi navigabili e ciclopedonali che connettono il centro, la periferia e il lungomare: una città più sostenibile, green, inclusiva, fruibile a tutte e a tutti. È questa l’idea che, Massimo Zedda, in corsa per la fascia tricolore, ha della Cagliari del domani e che con il supporto di una ventina di immagini, ieri, nella sala conferenze dell’Exmà, ha presentato alle cagliaritane e ai cagliaritani.

«Abbiamo individuato una serie di connessioni tra spazi importanti della nostra città, questo è solo il primo passo di un percorso verso un nuovo inizio al quale si aggiungeranno, nelle prossime settimane, gli altri progetti per la sanità, la salute, il sociale, gli anziani, l’istruzione, lo sport, la cultura», ha detto il candidato sindaco del centrosinistra, «queste idee non solo altro che alcune risposte ai bisogni quotidiani di residenti e tessuto produttivo: strategia, visione, programmazione e progettualità. Una proposta, contenuta nel nostro programma. Alcuni progetti vedranno la luce nel breve periodo, altre, invece, sono idee che provengono da un’immagine della città in parte contenuta nel piano urbanistico comunale».

Riqualificazione e rigenerazione urbana sono le parole d’ordine per una città come Cagliari che si sviluppa tra terra e acqua, connessa da una rete di parchi urbani e archeologici a cielo aperto- Tuvixeddu e Tuvumannu -, con percorsi navigabili in grado di collegare il porto e l’aeroporto e ciclopedonali che, invece, uniscono il centro, la periferia e il lungomare. «Pensiamo a una possibile connessione tra Monte Claro e il Colle di San Michele, luoghi anche questi non lontani da Tuvixeddu, senza dimenticare Buoncammino e l’Orto Botanico: a volte basta solo abbattere qualche muro per creare un percorso-connessione con il resto della città».

Ma non dimentica neanche la valorizzazione della Cagliari sotterranea. Ma c’è anche l’idea di una città che si affaccia al mondo con una nuova fruizione dell’Anfiteatro romano e un’area dedicata ai concerti a ridosso del molo Rinascita.«La soprintendenza sta aspettando che il Comune invii un progetto perché possa esprimersi in merito alla compatibilità del luogo come sito per spettacoli», ha detto Zedda.

