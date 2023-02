Città circondata da 22 nuraghi (da scoprire) 

Il nuraghe Sirai e la cittadella fenicio punica di monte Sirai sono quelli che forse spiccano fra tutti, ma i 145 chilometri quadrati del territorio di Carbonia sono stracolmi di siti archeologici. Più o meno noti. Più o meno conservati.

Il numero esatto, o quanto meno molto aderente alla realtà, è emerso nel corso del recente convegno che al teatro Centrale ha visto gli studenti delle medie e delle superiori partecipare grazie all’associazione “Sardegna verso l’Unesco”, e dal Comune, finalizzato a divulgare la ricchezza archeologica del territorio.

«E proprio di ricchezza si parla – ha sottolineato Carla Perra, archeologa, da 20 anni direttrice degli scavi al nuraghe Sirai – anche per le nuove opportunità di sviluppo». Quindi, parola ai numeri: con l'attuale censimento Carbonia conta ben ventidue nuraghi monotorre, dodici nuraghi complessi, sei villaggi abitativi, tre tombe di giganti, dodici insediamenti in grotta. Ovvero, una cinquantina di siti. Forse anche di più. «L’obiettivo – dice il sindaco Pietro Morittu - è sensibilizzare i giovani alla conoscenza del patrimonio archeologico dell’Isola nella consapevolezza che il recupero della nostra dimensione identitaria costituisca un volano per un nuovo modello di crescita». (a. s.)

