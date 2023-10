Città ciclabile sulla strada giusta 

Mancano le rastrelliere, il comfort di caricare la bicicletta sui mezzi pubblici e le strade ciclistiche alternative all'interruzione delle piste ciclabili ma è virtuosa per la raggiungibilità del centro città pedalando e per la consapevolezza maturata dai cittadini dell'impatto positivo dell'utilizzo della bici. Nel sondaggio BiciClima, lanciato da un gruppo di attivisti europei per rilevare la percezione della qualità della ciclabilità nei comuni italiani, Olbia si è qualificata tra le 29 città per analisi dei dati grazie all’elevata partecipazione al sondaggio. E se prende poco più di un punto su sei per lo scarso comfort delle infrastrutture, come la capillarità delle reti ciclabili, e per la percezione della sicurezza, Olbia porta a casa più di tre punti per l'acquisita mentalità degli abitanti orientata alla ciclabilità. «L’alta partecipazione al sondaggio e i dati parlano di una grande aspettativa degli olbiesi, complice la sensibilità dell'amministrazione comunale a favore della ciclabilità, che le azioni per rendere Olbia a misura di ciclista procedano spedite», dice la presidente di Hub.mat laboratorio per la mobilità sostenibile, Roberta Calcina.

Per il momento, gli olbiesi dovranno attendere gennaio: con due anni di ritardo rispetto alle previsioni annunciate in occasione della posa della prima pietra, sarà inaugurata la Pista ciclabile e running - Litoranea Zona industriale. Finanziata dall'Unione Europea per cinque milioni e mezzo di euro, la pista del Cipnes, che parte da via Indonesia per finire in località Pozzo Sacro, è lunga tre chilometri e settecento metri ed coperta da settemila pannelli fotovoltaici per una superficie di 18mila metri quadri che produrranno due milioni e mezzo di KW ora di energia pulita.

RIPRODUZIONE RISERVATA