Città chiusa per lavori in corso Truzzu: «Il centro cambierà volto» 

Tre grandi appalti sono già in corso, altrettanti si aggiungeranno nel giro di poche ore. Da viale Buoncammino a via Roma, Cagliari sarà disseminata di cantieri nel cuore della città. Le nuove opere inizieranno quasi simultaneamente: lunedì le ruspe saranno in piazza D’Armi, la settimana successiva aggrediranno viale Trieste e il lungomare. Le associazioni dei commercianti e l’opposizione in Consiglio comunali sono all’attacco da giorni: «Manca una vera programmazione». Perché nel frattempo le strade del centro sono già assediate dalle transenne: c’è il cantiere della nuova linea della metropolitana, tra piazza Repubblica e viale Diaz. O quello dei marciapiedi e delle piste ciclabili in via Dante.

Non tutti i lavori procedono spediti. In viale Buoncammino, racconta chi manda avanti un’attività commerciale nella zona, ci sono intere giornate in cui non si vede anima viva. L’appalto dovrebbe terminare entro la fine dell’estate, ma il traguardo sembra ancora lontano: tutta la zona di fronte all’ex carcere è interessata da scavi e dall’installazione di nuovi impianti di illuminazione. Ieri alle 11 in azione c’erano sei operai per un cantiere di circa un ettaro.

I binari

E anche l’appalto della nuova linea della metropolitana leggera, che arriverà fino a piazza Matteotti, non è certo un brulicare di caschetti e pettorine arancioni: a fine mattinata si possono contare due operai che lavorano – uno a bordo di una ruspa, l’altro a terra – in piazza Madre Teresa di Calcutta, all’angolo con viale Bonaria, altri due sono davanti ai campi dell’Ossigeno in viale Cimitero. Eppure l’area interessata dalle opere è lunga circa un chilometro.

In viale Diaz – alle spalle della sede del Banco di Sardegna – la carreggiata è ancora dimezzata causa scavi. Peccato che i lavori siano fermi da settimane: «L’impresa ha scoperto che il terreno è imbevuto di idrocarburi», spiega Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst, l’azienda di trasporto a cui fa capo il maxi appalto. Ora si deve seguire la trafila necessaria in questi casi: si fanno le analisi e si cerca l’origine della contaminazione, poi si procede con la bonifica dell’area. Un contrattempo che porterà via qualche settimana, nella migliore delle ipotesi. Come il ritrovamento di alcuni reperti archeologici in piazza Matteotti, dove approderà il nuovo tracciato della metro leggera entro la fine del 2024. Ma già dopo l’estate ci sarà un antipasto: «Prevediamo di inaugurare la prima fermata davanti alla Basilica di San Saturnino tra settembre e ottobre», assicura Poledrini.