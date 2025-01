“Città che legge”, riconoscimento al Comune 

Il Comune di Bari Sardo ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026. «È un altro obiettivo raggiunto dall’amministrazione. Il riconoscimento ci darà la possibilità di partecipare al bando di finanziamento “Città che legge” che ha come obiettivo la promozione del libro e della lettura», dice Francesca Uda, assessore comunale alla Cultura. «Un ringraziamento a tutti gli operatori che hanno dato il loro contributo per questo traguardo. Agli uffici e alla bibliotecaria Susanna Floreddu, per la professionalità e l’impegno nel loro lavoro». L’esponente della Giunta di Ivan Mameli entra nel merito dell’importanza di sostenere le attività culturali: «Investire nella promozione della lettura significa investire nella formazione di cittadini liberi e informati, in grado di partecipare attivamente alla vita democratica. Per questo, biblioteche, scuole e iniziative culturali vanno valorizzate e rese accessibili a tutti, affinché la lettura diventi risorsa condivisa e motore di progresso per la comunità». Il riconoscimento, conferito dal “Centro per il libro e la lettura” e dall’Associazione nazionale Comuni italiani, è il fiore all’occhiello del progetto cultura. (ro. se.)

