Città cardioprotetta, defibrillatore in peschiera 

Continua a grandi passi il progetto di una Tortolì cardioprotetta promosso dall’Avis comunale. Ieri pomeriggio è stato posizionato il nono defibrillatore alla peschiera San Giovanni. Un presidio salvavita indispensabile a disposizione della collettività in una zona molto visitata da turisti e residenti, dalla spiaggia della Capannina a Isula Manna. Alla cerimonia erano presenti l’Avis, il presidente della Cooperativa Pescatori Luca Cacciatori e i soci, per il Comune l’assessora Irene Murru. «Questo ennesimo risultato» dice il presidente Avis Tortolì Luca Russo «è la volontà di tutto il direttivo di costruire una Tortolì sempre più cardioprotetta, anche con i corsi di Blsd grazie alla collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Lanusei. Ringraziamo la Cooperativa Pescatori e il suo presidente per averci dato la possibilità di posizionare il defibrillatore e per il contributo datoci per l'acquisto. E come sempre l'amministrazione comunale per il supporto alle nostre iniziative a favore della cittadina». Anche Cacciatori ha ringraziato per aver coinvolto la cooperativa in questa importante iniziativa. L’impegno dell'Avis prosegue: anche ieri mattina una raccolta di sangue a Lotzorai organizzata in collaborazione con l'amministrazione che ha permesso di raccogliere 25 sacche di sangue. A donare anche sindaco ed amministratori.

RIPRODUZIONE RISERVATA