Città cantiere da 50 milioni 

Cinquanta milioni di euro in tre anni per ridisegnare Tortolì. Sulla scrivania dell’assessore comunale dei Lavori pubblici c’è già il cronoprogramma, con tanto di finanziamenti. «Dai 5,8 milioni del primo anno - spiega Vincenzo Nieddu - passiamo a 18,2 milioni del 2026 per finire con 24,5 milioni del 2027». I numeri sono messi nero su bianco nel piano triennale delle opere pubbliche fresco di approvazione. Per l’anno in corso sono otto le maxi opere attese. L’intervento di infrastrutturazione e urbanizzazione delle aree ex Cartiera è un affare da 1,7 milioni. Il Comune non può sforare nei tempi: il lavoro va appaltato entro il 31 dicembre. In caso contrario è concreto il rischio di perdere le risorse finanziarie trattenute nei mesi scorsi. L’altro intervento di sostanza è la riqualificazione del campo sportivo di Zinnias.

L’anno in corso

Il Comune ha a disposizione altri 1,65 milioni euro (700 mila dei quali sono stati erogati dal ministero dello Sport) per ricavare un gioiello dal campo da calcio, che diventerà polifunzionale. L’attuale sterrato verrò convertito in un manto di erba artificiale, intorno al quale sarà realizzata la pista di atletica leggera. L’obiettivo finale è consegnare alla comunità un impianto da calcio omologato per la Serie D e derogabile per la Lega Pro. «I tecnici incaricati stanno per presentare il progetto esecutivo», puntualizza Nieddu. L’attenzione dell’amministratore è rivolta anche al cimitero, dove i posti sono in via di esaurimento: «Da qui a un mese verrà approvato il progetto esecutivo ed entro l’anno appaltiamo i lavori». Sempre per l’anno in corso è pianificato l’intervento di potenziamento della viabilità alla zona industriale di Baccasara con una spesa di 660mila euro. «Siamo in fase di progettazione esecutiva», dice l’esponente della Giunta Ladu. Sono in corso la costruzione dell’asilo nido e la riqualificazione di via San Gemiliano, tra via Ungaretti e piazza Porto Granchi. «Abbiamo appena firmato la convenzione con l’Aspal per il Centro per l’impiego che verrà allestito nelle scuole di via Genova». In questo caso l’incarico della progettazione del lavoro da 530mila euro è in fase di affidamento.

Aiuto ai disabili

La Giunta ha approvato un progetto esecutivo nato dalla collaborazione tra l’assessorato ai Lavori pubblici e quello ai Servizi sociali e Plus Ogliastra guidati da Irene Murru. «Il progetto - spiegano gli assessori - prevede tutte le azioni materiali e immateriali di riqualificazione di una porzione dell’Ex Blocchiera Falchi finalizzata alla realizzazione di un punto unitario per l’accoglienza e l’accesso ai servizi di contrasto alla povertà». L’intervento è in due ambiti: «La riqualificazione degli immobili individuati dal Plus, con un finanziamento Pnrr di 345mila euro, e, immediatamente a seguire, le azioni di intervento socio assistenziale promosse, dalla collega Murru».

