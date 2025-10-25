Città-cantiere assediata dai tir 

L’immagine-simbolo di una nottata di passione sono due tir lunghi almeno 30 metri, a pochi passi dal Municipio e dal palazzo della Provincia. Un incrocio millimetrico, in pieno centro: unica soluzione possibile per superare la città e proseguire la corsa (verso Olbia il primo mezzo pesante, verso Cagliari il secondo). «Ancora una volta abbiamo dovuto subire i disagi legati a quei lavori infiniti alle porte di Nuoro», spiega Sandro Carboni, ottanese, a nome dell’associazione Autotrasportatori sardi riuniti. «Hanno chiuso la 131 Dcn, ma il percorso alternativo ha aumentato rischi e costi». Intanto, il capoluogo barbaricino si conferma sempre più una città-cantiere: «Il Comune ha oltre un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza di molte strade», dice l’assessora dei Lavori pubblici, Giulia Corda.

Pazienza cercasi

Hanno scelto la notte tra venerdì e sabato per entrare in azione. Per bloccare la Statale 131 Dcn dal chilometro 50 al 61. Gli uomini di Anas hanno sistemato le barriere, i cartelli luminosi: hanno interrotto il transito di auto e mezzi pesanti per consentire il rifacimento della sede stradale. «Era necessario intervenire in questo modo», ammette Mauro Crissantu, operaio orgolese dell’ente strade, impegnato con alcuni suoi colleghi lungo la trafficata Nuoro-Olbia, all’altezza del bivio per Orune. «Capiamo i disagi ma sono interventi che devono essere portati avanti. Quindi, meglio farli in notturna proprio per dare meno fastidio agli utenti». Alla fine, la singolare nottata allestita da Anas è corsa via senza troppi grattacapi per gli automobilisti. Tuttavia, non si placano le polemiche per quei cantieri interminabili all’ingresso della città. «Rinnoviamo il nostro appello ad Anas», afferma Giulia Corda, «un appello a dire il vero che facciamo di continuo attraverso l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu. Chiediamo un ulteriore impulso per arrivare alla fine dei lavori. Dunque, alla fine dei disagi per tutti i viaggiatori, non solo per i nuoresi».

Cantiere infinito

I lavori proseguono, come da copione, lungo quei viadotti in successione che da anni invocavano cure e interventi mirati. Certo, nessuno pensava che il cantiere subito dopo la galleria di Prato Sardo potesse durare così tanto. L’ultima comunicazione diffusa da Anas parla di «lavori di consolidamento e ristrutturazione in fase di ultimazione nell’area di Marreri, sulla strada statale 131 Dcn». Nello specifico, a sentire l’ente strade oramai è in dirittura d’arrivo quell’enorme intervento da 37 milioni di euro che ha interessato 13 viadotti. Però, serve ancora una buona dose di pazienza. «L’intervento si concluderà definitivamente entro la primavera del 2026», dicono da Anas, «sancendo così la piena restituzione all’utenza di tutte le infrastrutture interessate».

Città-cantiere

Statale 131 Dcn ma non solo. Negli ultimi tempi operai, ruspe e cantieri vari hanno iniziato a invadere il capoluogo barbaricino. Da una parte all’altra della città la tendenza alle benne accomuna. Le transenne e i semafori provvisori hanno fatto capolino in via Ballero, a pochi passi dalle Poste e dal cimitero nuorese. I cartelli, la polvere e le “rogne”, invece, accompagnano automobilisti, cittadini e commercianti della via Biasi, a Badu ’e Carros. «Abbiamo più di un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza di molte strade, perlopiù quelle periferiche», ribadisce l’assessora Giulia Corda. «Per quanto riguarda la riapertura della galleria di Mughina, poi, posso dire che i nostri uffici e quelli della Regione sono nella fase finale di validazione del progetto».

