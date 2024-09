Città blindata, ecco i divieti di transito e sosta 

In occasione del vertice internazionale G7 Lavoro e Occupazione, il Comune ha disposto, da oggi fino a venerdì, delle modifiche alla circolazione.

Il traffico potrà subire dei rallentamenti durante gli spostamenti di Ministri e dei rappresentanti istituzionali, che saranno gestiti attraverso chiusure dinamiche, attive per il tempo strettamente necessario al loro passaggio. Divieti di sosta e rimozione forzata fino alle 16 di venerdì nelle piazze Arsenale, Indipendenza, Mafalda Di Savoia, Palazzo e Deffenu (parcheggi Aci, parte centrale) e nelle vie Canelles, Campidano, Pirastu, Solinas, e in viale Colombo (dal civico 12 a via Campidano e da via Campidano a piazza Amendola). Divieto di sosta anche in viale Colombo e via Barbini dalla mezzanotte di oggi fino alle 8 di giovedì.

Dalle 18 di domani sino alle 16 giovedì saranno disposte restrizioni aggiuntive in via Del Fossario, al Bastione Santa Caterina, in piazza Lamarmora, in via De Candia e in via Università. In viale Pula (Giorgino) il divieto di sosta sarà su ambo i lati dalla mezzanotte di domani fino alle 8 del giorno successivo. Da domani sino alle 16 di mercoledì, sarà vietato l'accesso ai non residenti a Castello con accesso da piazza Indipendenza. Dalla mezzanotte di oggi sino alle 16 di mercoledì, sono soggette a limitazioni anche via Pirastu, via Campidano e via Solinas.

La circolazione cambierà temporaneamente anche in piazza Deffenu, piazza Amendola, viale Diaz, via Sonnino, viale Colombo, viale Regina Margherita, piazza Costituzione, viale Regina Elena, piazza Arsenale e piazza Indipendenza.

