Città balneari: presto una legge 

L’incontro romano con il presidente della Camera Lorenzo Fontana è stato molto soddisfacente e il prossimo appuntamento dell’armata delle città balneari sarà ad aprile, a Caorle, in Veneto, per la settima edizione del G20Spiagge. Fino ad allora si continuerà a fare pressing perché la legge sullo Status delle Comunità Marine diventi realtà. Ci credono gli amministratori di Alghero e Arzachena, i due comuni leader del turismo sardo, in tour parlamentare insieme ai colleghi delle maggiori località balneari italiane.

«Sembriamo alla vigilia di un primo atto formale per l’avvio del procedimento», conferma l’assessore al Turismo del Comune algherese, Alessandro Cocco: «Una richiesta che tutte le forze politiche del Parlamento stanno riconoscendo come corretta, legittima e di sostanza, – aggiunge – senza contare che molti arrivano da esperienze di amministratori locali e capiscono perfettamente le sfide a cui sono sottoposti i comuni balneari come i nostri. C’è da essere ottimisti». Anche Claudia Giagoni, assessora al Turismo del Comune di Arzachena, è soddisfatta dalla trasferta romana: «Finalmente, dopo anni di lavoro, abbiamo trovato il modo di presentare questo grande progetto del network a tutte le forze politiche in campo. Questo ci rende molto orgogliosi e siamo certi che nel giro di breve tempo potremmo vedere l’avvio del procedimento».

I servizi

Una legge che parte dal basso, dunque, e che potrà vedere la luce già forse nel 2024. La coordinatrice del G20Spiagge, Roberta Nesto, ha illustrato alla Camera il senso e l’articolazione della proposta a nome di tutti i colleghi. Fratelli d’Italia, Lega, Pd, Forza Italia e 5 Stelle: l’intesa sembra bipartisan, per una legge trasversale, di buon senso, necessaria per gestire meglio i servizi offerti nei territori che risentono della stagionalità dei flussi turistici. La legge modificherà in modo sostanziale il rapporto tra cittadini residenti e turisti: le nuove normative daranno maggiori possibilità ai Consigli comunali delle città marine nella pianificazione dei bilanci, liberando risorse a favore degli abitanti. Oggi ciò non è possibile. Ci sono difficoltà nell’accedere a bandi pubblici e finanziamenti in quanto, quelli maggiormente appetibili, sono tarati esclusivamente sul numero dei residenti. Alghero e Arzachena, per esempio, insieme registrano quasi due milioni e mezzo di presenze turistiche all’anno, triplicando il numero di propri residenti nei soli tre mesi estivi.

