Città assediata dai rifiuti: chi deve pulire? 

Un grido d’allarme si leva dalla comunità di Capoterra, dove l’abbandono indiscriminato di rifiuti sta mettendo a rischio non solo l'ambiente ma anche il potenziale turistico della zona. Romina Lai, residente nella zona, denuncia: «Ogni giorno sono costretta a vedere lo scempio causato dai rifiuti abbandonati nei territori intorno a Capoterra». La situazione è particolarmente critica lungo la strada consortile di Macchiareddu che costeggia lo stagno. «Abbiamo una risorsa enorme - spiega Lai - i turisti scavalcano montagne di spazzatura per ammirare i fenicotteri o fotografare il bellissimo tramonto». Tra i rifiuti prodotti tossici, resti di cantieri, plastica, vetro, lattine, persino un frigorifero e un water.

Il Consorzio industriale

Il Consorzio industriale di Cagliari (Cacip) chiarisce che i rifiuti si trovano su terreni non di sua proprietà ma assicura il proprio impegno: «Ogni anno spendiamo circa 70 mila euro per la rimozione dei rifiuti, senza trasferimenti pubblici». L'ultimo intervento, a Sa Illetta, è costato ottomila euro a settembre.

L’amministrazione

Non si fa attendere l’intervento del primo cittadino Beniamino Garau che “rimbalza” le responsabilità sul’ente sovracomunale: «Non è territorio di Capoterra, alla Città metropolitana sta sfuggendo di mano la situazione: c’è bisogno di maggiore controllo». E, in vista della prossima assemblea dei sindaci, prepara la proposta: «Suggerirò che venga istituito un corpo di controllo metropolitano: sono aree che si intrecciano tra i vari Comuni. Noi come amministrazione stiamo implementando i controlli con foto trappole e stiamo sanzionando gli incivili».

La Città metropolitana

Sul fronte della Città metropolitana è già in azione il neo delegato Martino Sarritzu: «Mi sono insediato un mese fa; il problema dei rifiuti abbandonati è chiaro ed è purtroppo diffuso. Ci stiamo impegnando per bonificare l’area e munirci di foto trappole». Per affrontare il problema si sono riuniti il delegato e i sindaci dei Municipi coinvolti, Cagliari, Capoterra, Uta, e Assemini, interessati a individuare e mettere in pratica un progetto comune. Sullo sfondo un finanziamento regionale: «Due milioni per il riordino della sentieristica della laguna; utilizzando gli spazi a disposizione abbiamo la possibilità di proteggere il territorio».

La minoranza

Dai banchi dell’opposizione si alza la voce dell’ex sindaco Francesco Dessì: il tratto di strada coinvolto appartiene al Comune di Capoterra. Il sindaco dovrebbe rivolgersi ai piani più alti del Cacip, come facevo io quando ero parte del cda. Quando in passato vedevamo la spazzatura, rappresentavo le istanze del mio Comune, perché un piccolo tratto, quello dall’inceneritore alla rotonda della 195, appartiene a Capoterra».

