Città ambientale del Taloro, Regione a sostegno del progetto 

Grande partecipazione ieri pomeriggio nella sala consiliare di Gavoi, alla tavola rotonda fra sindaci dell’Unione Comuni della Barbagia, insieme alla presidente della Regione Alessandra Todde. Dopo i saluti del sindaco Salvatore Lai e del presidente dell’Unione Pietro Zedda, il dibattito sul progetto di sviluppo locale “La città ambientale del Taloro”, con cui i paesi puntano a fare rete, valorizzando il territorio e mettendo in luce le sue eccellenze, creando nuove opportunità economiche ed energetiche sfruttando la digitalizzazione grazie al contributo di esperti come il nomade digitale Lucio Pascarelli. «La Regione c’è e sarà sempre al fianco delle zone interne», ha detto Todde, rassicurando sulla difesa «del patrimonio ambientale, puntando su progetti d’eccellenza come quello della città ambientale e valorizzando la risorsa acqua come opportunità di efficientemento energetico, garantendo maggiori opportunità alla popolazione».

In agenda c’è un incontro per il 6 settembre sul tema energia. Todde annuncia: «A breve ci confronteremo ulteriormente a Cagliari, con amministratori e tecnici per velocizzare l’iter verso la città ambientale. Il nostro supporto sarà massimo». Soddisfatto il sindaco Lai: «Fa piacere vedere la presenza delle istituzioni regionali sul nostro territorio. Da anni attendevamo un maggiore dialogo con la Regione, siamo certi che sarà l’inizio di una proficua collaborazione». (g. i. o.)

