Città al buio: un’emergenza infinita 

Difficile spiegarlo ai residenti esasperati, e spaventati, obbligati a tornare a casa stringendo lo smartphone per farsi luce. Difficile spiegarlo agli automobilisti che sono costretti ad accendere gli abbaglianti per evitare di travolgere pedoni (mettendo in pericolo gli altri automobilisti che incrociano nel senso opposto). Difficile, insomma, spiegare che ci sono intere strade al buio perché i quadri elettrici sono vecchi, perché a volte se li “mangiano” i roditori, perché c’è qualcuno che da due mesi si diverte a manomettere le cabine, e perché il Comune, in attesa di assegnare il nuovo appalto è costretto a gestire il servizio con un manutentore e due dipendenti comunali «che si fanno tutti in quattro», dice l’assessore alla Infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis».

I disagi

In centro o in periferia, cambia poco. Con una frequenza giornaliera, sono decine le strade che la sera rimangono al buio. Cagliari, lunedì notte ha intere strade senza illuminazione. Un viaggio da Pirri a Sant’Elia, da Bonaria al Quartiere del Sole, da Stampace a Sant’Avendrace mostra un altro volto del capoluogo, quello di una città al buio: un fenomeno che negli ultimi tre mesi è sempre più frequente. «Siamo consapevoli dei disagi legati alle carenze di illuminazione in alcune vie della città. La situazione è nota e viene seguita costantemente dagli uffici competenti e dal servizio di manutenzione», assicura l’assessore Marcialis. «I rallentamenti sono legati a una fase di transizione dovuta ai tempi tecnici della gara, ulteriormente allungati da un ricorso al Tar, che ha inciso sulla piena operatività del servizio. In questa fase gli interventi proseguono con le risorse disponibili: tutte le segnalazioni vengono prese in carico e, dove possibile, risolte, compatibilmente con le condizioni della rete e con problematiche che in alcuni casi dipendono da soggetti esterni», aggiunge.

La mappa

Interi quartieri o quasi sono al buio. Come il Quartiere del Sole dove in molte strade è così buio che si fa fatica a vedere i piedi: in via Favonio, per esempio, gli unici segnali luminosi sono quelli delle luminarie di Natale che provengono dalle abitazioni. In via Mercalli bisogna camminare con la torcia del cellulare accesa per farsi vedere dalle auto. Attraversare viale Diaz, poi, sotto la Basilica di Bonaria, sia per le auto che per i pedoni, è un’autentica roulette russa: chi passa sugli attraversamenti pedonali rialzati per raggiungere il parcheggio del Mediterraneo rischia di diventare un birillo su una pista da bowling. Ma non va meglio nel tratto interessato dal cantiere della metropolitana. Anzi. E ancora: al buio o in penombra, viale Colombo, dove molti lampioni sono accesi ma oscurati dalle fronde degli alberi, piazzale Marco Polo, via Pessina, l’Asse mediano all’altezza dello svincolo di Genneruxi, viale Trieste, il tratto da riqualificare, solo per citarne alcune.

Il futuro

In questo scenario, il mancato senso di sicurezza è al primo posto. «Senza illuminazione pubblica non c’è sicurezza», protestano residenti e commercianti. «Dal mese di marzo entrerà a regime il nuovo affidamento che consentirà di intervenire in modo più strutturato anche sulle manutenzioni straordinarie», spiega ancora l’assessore Marcialis. «Nel frattempo le squadre stanno lavorando quotidianamente per ripristinare l’illuminazione nelle aree più critiche. Per facilitare gli interventi, le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo illuminazionepubblica@comune.cagliari.it, , indicando con precisione via o piazza e il tipo di problema riscontrato. L’obiettivo è superare definitivamente questa fase e garantire un servizio efficiente e adeguato alle esigenze della città».

