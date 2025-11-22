Città al buio ad ogni pioggia 

Una benedizione per i campi a secco, una sciagura per i residenti di alcune zone di Carbonia: quando piove ci sono parti della città in cui immancabilmente da anni manca la corrente nelle abitazioni oppure si spegne l’illuminazione pubblica.

In tilt

Stavolta si è verificata soprattutto la prima “opzione”: ieri, quando fra la fine della notte e l’alba è piovuto in modo insistente, è saltata la corrente in buona parte delle abitazioni del tratto medio di via Satta, in via Coghinas, via Piolanas, in via Marche, in via Sardegna, via Veneto e in diverse zone di Serbariu. In alcuni casi l’interruzione continuativa si è protratta per 5 ore, in altri lo stacco e il ripristino si sono alternati non poche volte ma sempre in un arco di circa 5-6 ore. E accade sempre dinanzi allo stesso scenario: pioggia. A volte addirittura basta una pesantissima umidità. Molto raramente avviene in estate per il gran caldo. «Cadono due gocce e salta tutto – accusa Sandro Mereu, residente in via Veneto – questo disservizio, da chiunque sia provocato cioè se gestito da Enel Distribuzione o Comune, risulta inaccettabile». Parla di «situazione da terzo mondo, col palese intento di qualcuno di disinteressarsi di Carbonia», anche Carla Onnis, via Satta, rimasta ieri senza corrente dalle 6.45 alle 10.30. Chiamare il numero verde della società, fornire codice fiscale, indirizzo, numero di contattore è prassi che i cittadini hanno ormai imparato a seguire con una certa dovizia: «Per forza di abitudine – fa notare Renata Pirastru, di via Marche – dato che immancabilmente pioggia è sinonimo di distacco di corrente».

Gli impianti

Stavolta a saltare è stata l’energia elettrica nelle utenze private, ma all’alba erano spenti anche diversi lampioni. Indiziata numero uno è la cabina di via Coghinas, ma come emerge dalle valutazioni del Comune che si interfaccia con Enel, persistono giganteschi problemi anche con i cosiddetti sotto-servizi: «Situazione purtroppo innegabile – spiega l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – e torneremo alla carica di Enel che però è retta da un sistema centralizzato che non facilita i rapporti: ci sono problemi con i sotto-servizi cioè gli impianti anche fra un palo e l’altro in particolare i pozzetti». L’assessore stesso giorni fa è stato testimone di un’altra giornata campale sempre in coincidenza con pioggia: «In via Cannas è stata staccata e ripristinata la corrente 8 volte nel giro di alcune ore». L’ultimo massiccio intervento risale al 2016 quando è stato speso un milione e 300 mila euro: «Da allora abbiamo continuato a sostituire centinaia di corpi illuminanti ma il problema si risolve rifacendo i collegamenti». Fra i rioni maggiormente in difficoltà anche Is Gannaus, e per questo la Giunta ha approvato un progetto da 400 mila euro per un intervento immediato.

