Città a secco, scuole chiuse 

«Ci dispiace non possiamo fare nulla, gli idranti sono vuoti»: dal centralino del vigili urbani arriva una risposta senza appello. Scuole senza serbatoi e autobotti della Protezione civile ferme per mancanza di una convenzione col Comune: Nuoro si scopre ancora una volta impreparata a gestire l’emergenza idrica esplosa ieri dopo la rottura della condotta foranea dell’acquedotto di Janna ’e Ferru. La situazione è precipitata già dalla mattina, con diverse scuole cittadine costrette a chiudere. Analoghi disagi anche a Mamoiada: il paese è rimasto senz’acqua.

Scuole chiuse

Il Liceo “Asproni” è stato il primo a mandare a casa gli studenti, già dalle 10.30, dopo la comunicazione di Abbanoa. Altri istituti hanno seguito a ruota. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del Comune, se non un avviso generico sul sito istituzionale - privo di numeri di riferimento per le emergenze - che ha lasciato cittadini e attività senza punti di contatto o istruzioni concrete. L’assessore all’Istruzione Domenico Cabula ha ammesso: «Non ci sono serbatoi in molte le scuole. Dobbiamo chiedere alla Regione i fondi per realizzarli». Fondi che, va ricordato, erano già stati promessi un anno fa, quando si era annunciato il razionamento idrico in città. Ma da allora nulla, e oggi la mancanza di investimenti torna a pesare su studenti e famiglie.

Caos servizi essenziali

L’associazione di Protezione civile, Vab, che aveva già saltato la campagna antincendio, pur dotata di mezzi e autobotti, non è potuta intervenire perché la convenzione con il Comune è scaduta. Di conseguenza, i volontari sono rimasti fermi, mentre i Vigili del fuoco non possono garantire interventi se non in emergenza o senza il via libera di Prefettura o Protezione civile. L’assessore alla Protezione Civile Marco Canu in mattinata ha dichiarato: «Ci siamo attivati per garantire l’apporto idrico tramite autobotti, con priorità alle fasce più deboli. Il nostro obiettivo è evitare dove possibile l’interruzione del servizio educativo, a partire dagli asili nido». Ma la realtà, ha mostrato l’impreparazione di Nuoro, la crisi esplosa di notte con i lavori di riqualificazione dell’acquedotto: una rottura ha interrotto il flusso verso i serbatoi. Abbanoa ha annunciato un ripristino solo pe questa mattina alle 6 per riempire i serbatoi. Un servizio da «omissis»

