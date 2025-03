Città 30, stretta sui controlli 

Non sarà certo come la guerra della Ztl (migliaia di multe, ricorsi e polemiche sui misteriosi “varchi attivi”), ma anche il limite generalizzato dei trenta chilometri orari potrebbero aprire la strada ad un contenzioso amministrativo che potrebbe impegnare seriamente il Comune di Olbia. La giunta Nizzi insiste sul limite e lo fa a ragion veduta: aumentano i volumi di traffico, ma gli incidenti sono in leggera diminuzione. E ora saranno rafforzati i controlli in città, anche con l’utilizzo del telelaser. La Polizia Locale sta predisponendo nuovi servizi che si aggiungono a quelli già attivati. Saranno controllati gli automobilisti con normali posti di blocco, ma gli agenti utilizzeranno anche i dispositivi elettronici. La prossima estate sarà un banco di prova interessante per le verifiche della Polizia Locale di Olbia, quasi un test nazionale viste le polemiche sul limite dei 30 chilometri, soprattutto quando è generalizzato sull’intero territorio comunale. La linea del Comune di Olbia sembra equilibrata, nessun eccesso nei servizi di controllo, ma, allo stesso tempo, l’amministrazione guidata dal sindaco Settimo Nizzi non intende cambiare linea e il caso finirà inevitabilmente davanti al Giudice di Pace.

Vie sotto osservazione

Sotto stretta osservazione ci sono gli ingressi di Olbia, come avviene nelle grandi città della Penisola per i limiti ordinari di velocità (anche con i temutissimi autovelox fissi) e sicuramente viale Aldo Moro e via Mosca. Quest’ultima è una arteria cittadina che sta dando grattacapi alla Polizia Locale. Spiega il comandante Giovanni Mannoni: «È un settore della viabilità cittadina che osserviamo con la massima attenzione. Ma i controlli saranno anche altrove. L’obiettivo è proseguire il percorso che abbiamo indicato in Prefettura durante un vertice sulla sicurezza stradale. I dati ci stanno dando ragione, Olbia è una città più sicura».

Multe e ricorsi

La situazione è complessa perché le disposizioni del Codice della Strada non premiano il limite dei trenta chilometri orari e l’utilizzo dei telelaser nei centri abitati (una scelta nota e ribadita del ministro Matteo Salvini). Dice l’avvocata Antonina Mele, specializzata in materia e più volte legale del Comune di Olbia: «In effetti si profila un alto tasso di contenzioso. Ma il Comune di Olbia ha gli strumenti per fare valere le sue ragioni».

