Cisterna sotto il marciapiede mai autorizzata dal Comune 

Quando venne costruito il palazzo, tantissimi anni fa, recuperarono spazio posizionando la cisterna di gasolio sotto il marciapiede. Un’opera non autorizzata che ora dovrà essere eliminata. A scoprire l’inconveniente gli agenti della polizia locale che hanno segnalato all’ufficio tecnico.

Dalle pratiche dell’edificio non è stato rilevato nessun progetto relativo alla cisterna nel sottosuolo del marciapiede di proprietà comunale in via Olbia. Insomma, non esiste autorizzazione né alcun titolo e nessuna autorizzazione sull’occupazione «installata in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità e in spregio alle norme del Puc».

