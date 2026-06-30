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Selargius.
01 luglio 2026 alle 00:36

Cisterna punica nascosta nel cemento, il caso torna in Comune 

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«Un pezzo di storia di Selargius nascosto da anni dal cemento, il Comune e la Soprintendenza archeologica facciano qualcosa per tutelarlo». Carlo Desogus, appassionato ricercatore e cultore della storia locale, già ispettore onorario della Soprintendenza archeologica, riporta all’attenzione la necessità di salvaguardare la cisterna fra via Dante e via Pisacane, un sito antico che, a detta sua, potrebbe risalire all’epoca punica.

«Ci troviamo di fronte a un bene che potrebbe raccontare una pagina importante della storia della città», sostiene Desogus. «Per questo ritengo indispensabile che venga studiato, tutelato e reso fruibile alla comunità. È un peccato che una struttura di questo interesse sia oggi nascosta», osserva Desogus. Il caso è approdato, di nuovo, in Consiglio con l’interrogazione presentata dall’esponente della minoranza Franco Camba: «chiediamo che il Comune e gli enti competenti facciano luce sullo stato del sito avviando un percorso di tutela e valorizzazione».

Nei giorni scorsi il Comune ha inviato una nota alla Soprintendenza. «L’area è privata ad uso pubblico», ricorda il sindaco, «abbiamo chiesto un sopralluogo. Siamo in attesa di un riscontro, solo dopo si potrà procedere con l’adozione di tutti gli adempimenti di nostra competenza».

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