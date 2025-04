Cisl: «Sindacati ignorati dall’assessora Manca» 

La quasi totale assenza di rapporti con la Giunta regionale (in particolare con l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca), l’assenza di un Piano regionale dei trasporti, gli alti e bassi nella continuità territoriale: queste e altre ancora sono le criticità denunciate ieri a Sardara, al congresso regionale della Fit Cisl, dalla segretaria Claudia Camedda.

Il ruolo delle parti sociali, ha aggiunto la dirigente sindacale, «sembra non interessare a diversi esponenti della Giunta»: per quanto riguarda l’assessora Manca, «in oltre un anno di legislatura le organizzazioni sindacali sono state sostanzialmente ignorate, nonostante i temi caldissimi e le tante occasioni in cui un confronto sarebbe stato utile. Anche sul nuovo bando della continuità territoriale – ha precisato Camedda – i sindacati sono stati convocati per l’8 aprile, a giochi sostanzialmente chiusi. Un atteggiamento che ci rammarica, perché noi, come i colleghi di Cgil e Uil, abbiamo avuto sempre atteggiamenti collaborativi e propositivi, nel rispetto dei ruoli».

