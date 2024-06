Cisl, Saba è il segretario 

Antonello Saba è il nuovo segretario della Cisl del Sulcis Iglesiente. Dopo Salvatore Vincis, che passa la mano dopo quattro anni, sarà lui a condurre la struttura sindacale, che nel territorio conta quasi 15 mila iscritti. È stato eletto ieri durante il congresso a Carbonia. «Porteremo avanti una proposta responsabile e di mobilitazione costruttiva per il rilancio del territorio - ha detto Saba - bisogna ripartire dal Piano Sulcis che giace dimenticato in una scrivania dell’assessorato all’industria.Non possiamo non essere attenti e rivendicare risposte in merito all’emergenza sanitaria e sociale, alla crisi dell’industria, alle tematiche ambientali, senza trascurare la tenuta dei servizi sul territorio, i trasporti ed il terziario. Faremo da stimolo per il Jtf, nel chiedere il risveglio di una politica talvolta assente e spesso latitante». Ad affiancare il segretario sarà Luisella Spignesi. (s. g.)

