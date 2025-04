Cisl, appello alla Giunta: «Costruire insieme un patto per lo sviluppo» 

Sullo sfondo le emergenze. Sempre le stesse, vecchie e mai risolte. Sul piatto, un «patto per lo sviluppo». La nuova proposta. A lanciarla, ieri, da Cagliari, Pier Luigi Ledda, segretario generale uscente della Cisl sarda e candidato unico nel 16° Congresso che si chiude oggi. In città, per l’occasione, la leader nazionale Daniela Fumarola che si è mossa su due direttrici: da un lato il pieno sostegno alla proposta Ledda, perché una nuova stagione concertativa deve essere l’obiettivo, anche nazionale; dall’altro, la corresponsabilità tra istituzioni, imprese e parti sociali per garantire pari diritti e opportunità, a cittadini e imprese».

La proposta

Ledda è partito da un presupposto: «Per la Sardegna è tempo di riscatto». Da qui il «patto sociale» per la crescita «fondato su giustizia, inclusione e responsabilità condivisa». Un percorso «da costruire insieme», diversamente «non possiamo pensare di invertire la rotta». La chiamata è per «Regione, organizzazioni sindacali, mondo datoriale. Servono alleanze vere e il contributo di tutti. Non possiamo aspettare che le cose cambino, dobbiamo essere noi il cambiamento». Ledda ne ha dette più di una a cui è seguito l’applauso della platea, ovvero dirigenti e delegati che oggi votano il Consiglio generale cui spetta, entro la stessa giornata odierna, elegge il nuovo segretario. Cioè confermare Ledda. «La nostra Isola – ha detto il leader uscente – deve diventare più giusta, forte, autonoma. Non siamo una terra da salvare, ma da liberare: dai ritardi, dai vincoli imposti, da una visione centralista che non ci rappresenta. La Sardegna ha risorse, idee ed energie, ha una comunità che chiede solo di poter costruire il proprio futuro con dignità».

I grandi temi

«Il lavoro come diritto e opportunità; il diritti come base della cittadinanza; la partecipazione come metodo». Si snoda così l’agenda Ledda, dovendo fare sintesi sui contenuto del patto per la crescita. «Non ci può essere nuova rotta senza una governance che sappia ascoltare, decidere e realizzare». La Cisl, richiamando più in generale il ruolo dei sindacati, si propone nella sfida collettiva «come costruttore di futuro: attivando il Consiglio strategico per lo sviluppo regionale e i tavoli permanenti nei territori, chiediamo alla Regione di passare dalle intenzioni ai fatti. Solo così la Sardegna può fare il salto dalle potenzialità alla realtà, dalla frammentazione alla coesione. Senza una regia forte, anche le migliori strategie restano parole». Questo nei passaggi più significativi, ma la relazione di Ledda ha occupato cinquantadue pagine, con cenni precisi «all’emergenza sanità, allo spopolamento e a un prezzo dell’energia equo». Con uno spiraglio, oltre al rilancio delle filiere produttive e dell’industria: «Sos Enattos e l’Einstein Telescope sono un’opportunità che ci aiuta molto a pensare a un nuovo scenario di crescita e sviluppo per la Sardegna».

Sguardo generale

Fumarola, prima della relazione al congresso, si è messa davanti ai microfoni dei giornalisti e ha risposto a tutto. Dettando una serie di indicazioni, regionali e su più larga scala. Sul fronte nazionale, ecco «l’opportunità del Pnrr: la spendita delle risorse va fatta entro il 2026. Non ci devono essere rinvii. La politica deve sforzarsi di chiudere le partite progettuali nei tempi stabiliti. Perché anche da quegli interventi passa la crescita». Ma «il protagonismo che deve essere dato al mondo del lavoro» è per la segretaria la cornice di tutto. «Abbiamo bisogno di occupazione stabile, di contratti part time e precari che diventino a tempo pieno e indeterminato». L’orizzonte isolano disegnato da Fumarola parte invece dall’insularità, «un fattore di diseconomie che vanno compensate con adeguate politiche pubbliche». La segretaria ribadisce la linea della segreteria regionale: «Sì al metano, sì alla dorsale, sì a una nuova continuità territoriale che garantisca il diritto alla mobilità a tutti, sardi e non». Tra due giorni è il Primo maggio: «Non possiamo continuare a contare i morti, chiediamo più controlli e più ispettori. La priorità è dare un busta paga in condizioni di sicurezza. Il lavoro sia un salvavita per tutti. Nessuno escluso».

