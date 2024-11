Cisl: anziani sempre più in difficoltà  

«Le carenze della sanità penalizzano gravemente gli anziani, che si trovano a un bivio: curarsi o mangiare. La Sardegna, con il 12,3%, è la regione con la più alta percentuale di rinunce alle prestazioni sanitarie, a causa della povertà economica. La Giunta regionale non ha ancora tenuto fede alle promesse fatte in campagna elettorale, la protesta dei pensionati Cisl, come annunciato, è pronta a partire».

Così Mimmo Contu, nuovo segretario generale regionale della Federazione pensionati del sindacato. La sua nomina arriva dopo le dimissioni per raggiunti limiti d'età di Alberto Farina, storico dirigente della Cisl, che ieri a Olbia ha tenuto il suo saluto ufficiale proprio in occasione dell'elezione del suo successore.

Con Contu, faranno parte della nuova segreteria anche Vannalisa Manca (Sassari) e Giuseppe Lai (Ogliastra).

