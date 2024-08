Cisgiordania nel caos Maxi blitz di Israele nei villaggi palestinesi 

Tel Aviv. L'operazione era nell'aria da settimane. A mettere fretta ai vertici israeliani è stato l’attentato a Tel Aviv del 18 agosto, andato a vuoto per il malfunzionamento del detonatore che avrebbe dovuto far esplodere l’ordigno di otto chili in una sinagoga a sud della città, all'ora della preghiera. Il terrorista rimasto ucciso nella deflagrazione era Jaafar Mona, di Nablus, l'assemblaggio della bomba è stato fatto in Cisgiordania. Dove tra la notte di martedì e mercoledì è scattata l'operazione dell'esercito israeliano più vasta degli ultimi anni.

Centinaia di soldati in campo, tank, caccia, strade chiuse e villaggi palestinesi sigillati. Un'incursione tale che il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen ha interrotto la visita ufficiale in Arabia Saudita per rientrare a Ramallah. Le forze dell'Idf hanno individuato tre aree in cui operare: Jenin, Tulkarem e il campo profughi di Al Farah, nella Cisgiordania orientale. L'obiettivo urgente è distruggere i laboratori di esplosivi e smembrare la catena di trasporto di componenti per costruire bombe. Poi, arrestare ed eliminare i terroristi che vogliono allargare il campo di battaglia dalla Striscia alla Cisgiordania: lo chiede Yahya Sinwar da Gaza, immaginando una guerra estesa contro Israele di tutti i palestinesi dell'area.

