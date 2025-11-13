VaiOnline
Medioriente.
14 novembre 2025 alle 00:30

Cisgiordania, i coloni  bruciano una moschea  

Tel Aviv. L’escalation in Cisgiordania preoccupa gli Stati Uniti. L’aumento degli attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi che, con l’avvio della raccolta delle olive in ottobre, ha segnato un picco di violenze con morti, feriti e danni ad aree agricole e industriali, potrebbe compromettere il fragile cessate il fuoco a Gaza, dove già il piano di Donald Trump stenta ad avanzare nella cosiddetta fase due. Ad ammetterlo è stato il segretario di Stato Marco Rubio a margine del G7, prima che nella notte tra mercoledì e giovedì avvenisse solo uno degli ultimi episodi: i coloni hanno dato alle fiamme una moschea nel villaggio di Kifl Hares, danneggiando parte dell'interno, bruciando copie del Corano e lasciando scritte sui muri con minacce ai palestinesi e al capo del Comando centrale dell’Idf, Avi Blot: «Non abbiamo paura di Avi Blot», «Ci vendicheremo di nuovo» e «Continuate a condannare», recitavano i graffiti.

