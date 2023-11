Cisgiordania, 11 morti  

Mentre Gaza brucia è alta tensione in Cisgiordania, dove i vertici militari israeliani temono che la situazione possa esplodere. Anche per le continue frizioni fra la popolazione locale e i coloni. Da Tel Aviv anche il segretario di stato americano Antony Blinken ha espresso la preoccupazione dell’amministrazione Biden, che teme un’espansione della crisi. Ieri, cinque palestinesi sono rimasti uccisi in scontri con l’esercito, due dei quali da un drone militare. In tutto i morti sono stati 11.