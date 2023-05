Cisa Service, lieto fine per sei lavoratori 

Il contratto di lavoro non è stato ancora formalmente sottoscritto (la stipula è prevista dopodomani, giovedì 1 giugno) ma l’assunzione dei sei lavoratori del Cisa Service srl in liquidazione da parte del Consorzio Cisa è ormai cosa fatta. A Serramanna, dalle parti di corso Repubblica, sede della società consortile che annovera diversi comuni del territorio (Serramanna, che detiene la quota più alta, Sanluri, Samassi, Serrenti, Nuraminis, Samatzai e Villasor) si respira aria di soddisfazione. «Durante l’assemblea consortile porterò a conoscenza dei soci che procederemo con l’assunzione dei 6 lavoratori dell’impianto compost per i quali dopo anni di difficoltà siamo riusciti a portare a compimento il riassorbimento». Così, ieri, il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Cisa Matteo Diana annunciava la svolta. Poche parole per scrivere l’ultima, positiva, pagina di una vicenda che si trascina da anni.

La storia

Da quando nel 2020 il Cisa Service, la società in house del Consorzio Cisa che gestisce i mega impianti di compostaggio dei rifiuti e di depurazione dei reflui, era stata posta in liquidazione. Una situazione che ha messo in serio pericolo il futuro dei sei lavoratori (cinque operai e un amministrativo) dell’impianto di compostaggio dei rifiuti di Pruni Cristis, a Serramanna. Massimiliano Fadda, Francesco Ortu, Giampaolo Pillitu, Alessandro Solinas, e Roberto Littera (operai) e Isabella Piga (impiegata amministrativa), hanno sostenuto le prove di verifica della idoneità professionale, nel quadro della procedura concorsuale riservata. I loro contratti di lavoro sono sul tavolo del presidente Matteo Diana, manca solo la firma che avverrà giovedì nella sede del Consorzio Cisa. «È un ottimo risultato – A parlare è Marco Nappi, segretario regionale di Femca Cisl, che ha seguito il caso – i lavoratori avranno la continuità lavorativa, attraverso il concorso che hanno vinto, con un contratto, quello gas-acqua, che offre diverse opportunità future». Anche Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e presidente dell’Assemblea dei sindaci del Consorzio Cisa, saluta con soddisfazione la riassunzione dei lavoratori. «È stata la mia battaglia. Ho sempre sostenuto che si poteva liquidare il Cisa Service e salvare l’occupazione e così è stato, alla fine i fatti ci hanno dato ragione, a dispetto di chi la pensava diversamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA