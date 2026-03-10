Cirrosi e tumore al fegato, una diagnosi precoce 

Un gruppo di ricercatori della University of Cambridge e dell’Addenbrooke’s Hospital ha pubblicato su Nature Medicine uno studio che potrebbe cambiare in modo significativo l’approccio alla diagnosi precoce del tumore del fegato nelle persone con cirrosi, una delle popolazioni più esposte a questa neoplasia e al tempo stesso una delle più difficili da monitorare in modo efficace. Analizzando campioni di sangue di oltre duemila pazienti seguiti per diversi anni, il team ha identificato una firma molecolare basata su frammenti di DNA tumorale circolante capace di segnalare la presenza di carcinoma epatocellulare molto prima che le lesioni diventino visibili. I ricercatori hanno osservato che specifiche alterazioni epigenetiche del DNA rilasciato dalle cellule tumorali nel sangue compaiono mesi prima della diagnosi radiologica e sembrano mantenere una notevole stabilità anche nei pazienti con malattia epatica avanzata. Questo dato è particolarmente rilevante perché il tumore del fegato viene spesso individuato quando è già in fase avanzata, riducendo drasticamente le possibilità di trattamento curativo. Secondo gli autori, combinare l’analisi del DNA circolante con i programmi di sorveglianza già utilizzati nei pazienti con cirrosi potrebbe consentire diagnosi molto più tempestive e quindi interventi più efficaci. Nei pazienti identificati precocemente, opzioni come resezione chirurgica, ablazione locale o trapianto possono cambiare radicalmente la prognosi. Lo studio rappresenta uno dei tentativi più promettenti di trasformare un semplice esame del sangue in uno strumento di screening oncologico mirato.