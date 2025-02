Ciriaco Offeddu racconta “Istella mea”: «Bene e male nella Nuoro del dopoguerra» 

Ciriaco Offeddu, se lei non fosse nato e cresciuto a Nuoro, avrebbe potuto scrivere questo libro?

«Questa è una bella domanda. Penso di no. All’inizio degli anni Sessanta, Nuoro era una città molto particolare. Adesso è simile a molte altre città, ma allora aveva caratteristiche peculiari. Il soprannaturale era un elemento quotidiano. Spiriti, streghe, maghe riempivano i racconti e le conversazioni di ogni giorno. Le mie nonne, quando dicevano di qualcuno che era matto, specificavano di quale forma di pazzia fosse afflitto. La voce di popolo classificava 34 forme di pazzia. Si diceva pure che Nuoro fosse bersaglio di undici diavoli. Storie. Le mie nonne, le raccontavano di continuo, e non per intrattenere, ma per educare».

Per imparare a discernere il bene dal male, aggiunge Ciriaco Offeddu, 76 anni, ingegnere elettronico, manager di multinazionali in Italia e all’estero, che a questi temi ha dedicato il suo ultimo romanzo: “Istella mea”, da oggi nelle librerie per Giunti (pagine 384; 20 euro).

Un titolo che inganna: allude a una storia d’amore, ma poi parla di altro.

«È la storia della nostra vita, e nella nostra vita c’è di tutto. Ci può essere un grande filone che è l’amore, e poi vicende traumatiche che la sconvolgono. “Istella mea” è soprattutto un libro che parla del sentimento che lega Rechella, la protagonista, a Martino, suo coetaneo. Si innamorano che sono giovanissimi, nella Nuoro del dopoguerra. Il loro amore dura tutta la vita, quindi il romanzo attraversa un’esistenza intera».

Un libro che appare come un affresco della cultura sarda, barbaricina in particolare.

«Il libro è fortemente radicato nella cultura sarda, perché io sono sardo, ma non volevo fare un lavoro sulla Sardegna. L’intento era di parlare di una donna sarda, ma rifuggendo dagli stereotipi. L’io narrante è una donna. Generalmente io scrivo di donne. Sono affascinato dal mistero femminile».

Come mai?

«Le donne sono più complesse degli uomini. La figura femminile ha in sé un’ampia gamma di tonalità, mentre gli uomini sono più leggibili, meno complicati. Da un punto di vista letterario, le complicazioni sono più affascinanti».

Di Rechella racconta l’evoluzione: da ragazza un po’ ingenua a donna consapevole e rappacificata con sé stessa.

«L’ho fatto perché ero interessato a descrivere i cambiamenti che avvengono nel passaggio da un’età all’altra. Quando si innamora di Martino, Rechella ha 13 anni. A quell’età, il sentimento dell’amore si vive in maniera diversa da come accadrà in seguito».

Nel romanzo sono presenti alcuni motivi ricorrenti della letteratura sarda: la vendetta, il destino, le radici.

«Il tema che attraversa il romanzo è quello della lotta tra bene e male. È un tema universale, presente in ogni cultura».

La vendetta è un nodo cruciale.

«Nel romanzo, alcuni personaggi sono combattuti tra la decisione di perseguire la vendetta e un’opzione alternativa. Bisogna dire, però, che la vendetta barbaricina non è una scelta istintiva, ma una forma strutturata di giustizia. Il confine era ed è sempre sottile e discutibile».

Quasi tutti i personaggi del libro sono segnati da una certa ambivalenza: indecisi tra il bene e il male.

«Lo diceva già Dostoevskij. “Satana combatte all'interno del nostro cuore”, afferma lo scrittore russo. Il male non è fuori, ma dentro di noi. Il conflitto tra bene e male, tutto interno all’uomo, non è solo dei sardi. È un archetipo. Ma, poi, lei vede persone monolitiche in giro? Io incontro solo persone ambivalenti. Siamo tutti indecisi fra una cosa e l’altra».

L’emigrazione sarda è un altro tema forte del romanzo.

«Lo dimentichiamo, ma l’emigrazione per l’isola è stata una ferita. È iniziata sul finire dell'Ottocento, è continuata nel Novecento, prosegue tutt’oggi. Anche i miei figli vivono altrove. Sono pienamente realizzati. La verità dolorosa, però, è che la Sardegna non riesce a dar da mangiare ai propri figli».

Lei è un ingegnere, avrebbe forse preferito essere uno scrittore?

«Sì. Del resto, è ciò che si dice dei nuoresi: siamo tutti nipoti di Grazia Deledda».

