Cirenaica, un disastro mai visto 

Derna. Centinaia di sacchi per cadaveri sono allineati lungo le strade sporche di fango in attesa della sepoltura delle vittime. Chi è sopravvissuto cerca i parenti scomparsi tra le macerie, mentre gli escavatori provano a liberare dalle strade da ciò che resta della città. A Derna, epicentro dell’alluvione che ha sconvolto la Libia, le stime dei morti aumentano di ora in ora: sono 5.300, secondo i servizi di emergenza e, in tutta la regione, almeno 5.500.

I dispersi, invece, superano i 10mila e i feriti sono 7mila. Almeno 30mila persone sono rimaste senza casa. Tra le vittime accertate ci sono circa 400 stranieri, soprattutto sudanesi ed egiziani. Derna è ora accessibile solo tramite due ingressi a sud (rispetto ai soliti sette), e le tante interruzioni di corrente e della rete internet stanno limitando le comunicazioni.

Si tratta del peggior disastro naturale che ha colpito la Cirenaica, la provincia orientale della Libia, dal grande terremoto che devastò la città di al-Marj nel 1963. Il sindaco, Abdulmenam al-Ghaithi, ora teme anche per la salute pubblica. «Abbiamo bisogno di squadre specializzate nel recupero dei corpi», spiega, perché la paura di un’epidemia è reale. La risposta della comunità internazionale non si è fatta attendere. Le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e molti Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa hanno promesso di inviare aiuti al Paese. Squadre di soccorso sono arrivate a Derna da Egitto, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Qatar.

E anche l’Italia sta facendo la sua parte. «Sono giorni drammatici, le immagini del disastro sono strazianti. Siamo vicini alla popolazione», dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sono stati stanziati 350mila euro sui fondi immediatamente disponibili e, conferma, «intendiamo elevare ulteriori fondi». Nelle prossime settimane è prevista una missione del capo dipartimento della protezione civile. Un team composto da 33 vigili del fuoco italiani, con esperti in soccorso acquatico, telecomunicazioni e settore nucleare, biologico, chimico, radiologico è già arrivato in Libia ed è al lavoro per operazioni di ricerca e soccorso lungo il fiume Wadi Derna. Dal porto di Brindisi è partita la Nave San Marco della Marina Militare per dirigersi verso le coste al largo della città di Derna con un nuovo carico di aiuti.

