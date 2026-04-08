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Ciclismo.
09 aprile 2026 alle 00:11

Cireddu fatica nella 1ª tappa delle Ardenne 

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Una giornata di grande sforzo per Ignazio Cireddu e per i compagni della Vorarlberg al 52° Circuito delle Ardenne. In Francia il ventunenne ciclista di San Vito ha trovato un ritmo degno dei pro (128,6 km alla media di 44,345 km/h) e ha chiuso a 1’27”, nelle posizioni di rincalzo di un gruppo andato a brandelli. Un terzetto di francesi si è giocato il successo, con Louka Lesueur (Veloce Club Rouen 76) vincitore. «Sono state tre ore senza un attimo di pausa, uno sforzo enorme», ammette Cireddu, «su un circuito tecnico con rilanci continui». Oggi seconda delle cinque tappe, da Rethel a Rethel per 175,3 km, anche se il peggio arriverà sabato.

Nelle altre corse professionistiche di ieri, si è rivisto Tim Merlier, che allo Scheldeprijs (semiclassica belga di 205,2 km) ha riportato al successo la Soudal-QuickStep a 40 giorni da quello di Filippo Zana in Sardegna. Tra le donne (130,3 km), prima l’olandese Charlotte Kool, con Elisa Balsamo terza. ( c.a.m )

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