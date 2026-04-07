Cireddu di nuovo in gara da oggi nelle Ardenne 

È tempo di spillare il numero sulla schiena per Ignazio Cireddu. Il ventunenne di San Vito è tra i sei corridori selezionati dalla Vorarlberg per il 52° Circuito delle Ardenne, corsa di poco più di 800 km (in cinque tappe), che scatta oggi in Francia. Con lui anche il comasco Giacomo Ballabio, l’altro italiano che fa parte della formazione Continental austriaca. Ieri Cireddu è arrivato in Francia dopo un viaggio aereo via Olbia e Stoccarda: «Ho fatto due settimane in Sardegna dopo l’ultima gara in Austria in cui mi sono trovato abbastanza bene», racconta. «In Croazia ero un po’ affaticato dal Giro della Sardegna ma adesso ho recuperato abbastanza bene e spero che vada tutto per il meglio». Oggi la Villers Semeuse-St. Laurent, 128,6 km non privi di insidie, con l’ultimo km che guarda all’insù.

A proposito del Giro della Sardegna, uno dei protagonisti più attesi (e sicuramente deludenti) è stato Lorenzo Finn, arrivato non nelle migliori condizioni. Ma negli ultimi due giorni il 19enne ligure della Red Bull-Bora Rookies è esploso dominando in maglia iridata due gare internazionali Under 23 come il Giro del Belvedere e (ieri) il Palio del Recioto.

Meglio di lui, lunedì e ieri, ha fatto il suo fenomenale coetaneo, Paul Seixas (Decathlon) che ha dominato le prime 2 tappe del Giro dei Paesi Baschi, gara World Tour: ieri il francese ha demolito il record di scalata di Fabio Aru a San Miguel de Aralar.

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