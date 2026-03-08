VaiOnline
Ciclismo.
09 marzo 2026 alle 00:21

Cireddu, buon test alla Porec Classic 

Un’altra gara portata a termine per Ignazio Cireddu. Il corridore Under 23 di San Vito ha partecipato al Trofeo Porec, corsa in linea di 142 km in Croazia, su un circuto da ripetere sette volte con una salita di 8 km e praticamente senza un km di pianura. Ha vinto lo statunitense Viggo Moore (Tirol Ktm) che ha preceduto due sloveni: il 25enne Mihael Štajnar (Pogi Gusto Ljubljana) di 4” e il 19enne Gal Oblak (Factor Racing) di 8. Il gruppo è arrivato sgranato in più tronconi a 56”. Cireddu ha lavorato per la Vorarlberg, poi ha tagliato il traguardo a 3’35”, a causa di una caduta che nel finale ha spezzato in due il gruppo.

Sprint americano

Intanto è già tempo delle più prestigiose corse a tappe europee di marzo. In Francia è iniziata ieri la Parigi-Nizza con la prima tappa, da Achères a Carrières sous Poissy di 170,9 km. Si è imposto l’americano Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) in volata.

Oggi scatta la Tirreno-Adriatico con la consueta crono individuale di 11,5 km a Lido di Camaiore. Occhi puntati su Filippo Ganna, Isaac Del Toro, Primoz Roglic, Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel.

