“Circus Maximus” La grande orchestra di Sassari e Torino  

Una grande orchestra di fiati con più di 80 musicisti trasformerà giovedì dalle 21 il Teatro Comunale di Sassari in un circo dell’antica Roma con il concerto “Circus Maximus”, organizzato dai Conservatori Luigi Canepa di Sassari e Giuseppe Verdi di Torino: uno spettacolo aperto gratuitamente al pubblico non solo da ascoltare ma anche da vedere, ricco di sorprese e inedito per la città.

Il cuore del programma è costituito da Circus Maximus, la terza sinfonia del compositore americano contemporaneo John Corigliano, vincitore del Premio Oscar 2000, del Premio Pulitzer 2001 per la musica e di 5 Grammy dal 1981 al 2013. Un titanico affresco scritto nel 2005 che accosta il mondo del circo di Roma a quello odierno della televisione, dove spesso l’umana condizione è messa alla berlina con la stessa crudeltà che caratterizzava gli spettacoli romani.

A dirigere il numeroso organico sarà Lorenzo Della Fonte, docente, compositore, insegnante e scrittore impegnato in un grande lavoro di valorizzazione della banda, o orchestra di fiati che dir si voglia.

Per prenotare i posti numerati, massimo cinque a persona, è necessario recarsi al botteghino del Teatro Comunale della città a partire da oggi dalle 17 alle 20.

