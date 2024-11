Circuito del Romanico, addio e polemica 

Scontro in Consiglio comunale tra l’ex sindaca Anna Paola Marongiu, oggi all’opposizione, e l’attuale prima cittadina Monica Cadeddu. Il casus belli? La recente decisione del Comune di non aderire alle giornate del Romanico in Sardegna. Una scelta che era stata a suo tempo fortemente voluta da Marongiu per arricchire, tutelare e valorizzare il vasto patrimonio materiale e immateriale della storia sacra del periodo medioevale sardo e la festa clou decimese, quella dedicata a Santa Greca. Decisione e cancellata con un colpo di spugna dall’attuale amministrazione.

La scelta

Il motivo? «Siamo intenzionati a uscire dal circuito del Romanico - spiega Cadeddu - per vari aspetti. Il primo riguarda le difficoltà della collocazione temporale delle giornate dedicate al Romanico. Settembre e ottobre sono due mesi molto impegnativi per la nostra comunità. Il secondo riguarda l’organizzazione. Credo di sapere perfettamente cosa vuol dire fare cultura e farla dal basso, tra l’altro sono stata assessora alla Cultura della giunta Marongiu per ben dieci anni, quindi credo di aver maturato abbastanza esperienza per dire che non siamo infatti soddisfatti della puntualità organizzativa della Fondazione e del materiale prodotto. Peraltro siamo nel sito solo dal 15 settembre 2024. Per queste motivazioni credo non proseguiremo la collaborazione».

L’ex sindaca

Parole che non hanno convinto in Aula Anna Paola Marongiu: «Fare cultura vuol dire partire dal basso e dalle piccole cose. Ho voluto fortemente che Decimomannu entrasse in un circuito culturale isolano affinché anche la nostra piccola realtà diventasse teatro di esperienze mediante la riscoperta di antiche vie di pellegrinaggio e l’individuazione di nuovi turismi e nuovi visitatori».

La quota di adesione annuale alla Fondazione è irrisoria rispetto, ad esempio, a quella di “Monumenti aperti”: «Nonostante l’amministrazione avesse già pagato i 500 euro per il 2024 - lamenta Marongiu - Decimomannu non ha aperto il santuario in nessuna delle giornate previste. Capisco che alcune cadessero in concomitanza con la festa di Santa Greca, ma il 12 e il 13 ottobre ci sarebbe stata la possibilità».

Il turismo

Marongiu riconosce il successo della festa settembrina ma non lo reputa sufficiente: «Migliorare la festa non significa dimenticare le tradizioni. Si parla tanto di valorizzazione culturale e di senso comunitario, per poi perdere queste occasioni? Peraltro non rendendo partecipi associazioni e scuole, in primis il “Mattei” con il suo indirizzo turistico. Non dimentichiamo che i ragazzi sono i primi protagonisti durante queste manifestazioni». E conclude con un monito: «Quando le cose si vogliono fare si fanno e nessuna occasione va persa per promuovere la nostra identità e le nostre radici».

