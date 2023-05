Circoscrizione unica per le Europee, partito l’iter al Senato  

È cominciato l’iter al Senato per la proposta di legge del senatore sardo del Pd Marco Meloni per l’istituzione della circoscrizione Sardegna per le elezioni del Parlamento europeo, separata dalla Sicilia.

Il testo è stato incardinato nella commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, relatrice Domenica Spinelli (Fdi) che ieri ha illustrato ai componenti del parlamentino il contenuto della proposta. Nei prossimi giorni saranno abbinate alla proposta di Meloni anche altre proposte presentate da diverse forze politiche e la proposta di legge nazionale approvata dal Consiglio regionale della Sardegna.

«Avere la certezza dell’elezione di due parlamentari europei - commenta Meloni - è un obiettivo storico per la Sardegna, e contribuirà ad attuare sul versante della rappresentanza istituzionale il principio di insularità recentemente introdotto nella Costituzione italiana. Se tutte le forze politiche, a partire da quella di maggioranza, sosterranno la proposta, l’obiettivo è a portata di mano e si può conseguire in tempi utili per le consultazioni europee del 2024. Noi del Partito democratico ci siamo».

Il provvedimento approvato all’unanimità dall’Assemblea sarda il 17 maggio scorso (primo firmatario Michele Cossa dei Riformatori) e consegnato solennemente al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli durante la sua visita a Cagliari nei giorni scorsi, «mira a sanare un grave deficit di democrazia». Si tratta – spiega la relazione – di un tema molto sentito nell’Isola, dove «il fatto di essere spesso tagliati fuori dalle più importanti sedi decisionali è vissuto con molta sfiducia e insofferenza, anche perché vi è la piena consapevolezza che molte delle politiche e delle scelte che riguardano la Sardegna si sviluppano e vengono adottate a livello europeo».

