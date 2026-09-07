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Carbonia
08 settembre 2026 alle 00:37

Circoscrizione, un centro per le famiglie  

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A Carbonia nasce un nuovo centro per la famiglia in cui genitori e figli, anche in condizioni di disagio di varia natura, potranno incontrarsi, riallacciare o consolidare rapporti. Il Comune avvierà questo importante progetto risanando la ex circoscrizione di via Tanas. Ampia, con un giardino notevole, è sorta nella prima metà degli anni Novanta, ma da una quindicina è in abbandono dopo che ha ospitato per un certo tempo parte reperti archeologici di varie campagne di scavo. Ma l'edificio è chiuso da molto tempo ed è caduto nel degrado.

Il rifacimento praticamente di tutto (impianti, infissi, parti strutturali interne ed esterne) è stato programmato dall'assessorato ai Lavori pubblici, che ha vinto un bando regionale da trecentomila euro: «Accogliamo con piacere una precisa istanza dell'assessorato alle Politiche sociali - chiarisce l'assessore Manolo Mureddu - che permetterà di istituire ambienti per ospitare servizi rivolti alle famiglie, ma prima occorre salvare dal degrado l'ex circoscrizione».

Nasceranno ambienti protetti per gli incontri più delicati, laboratori, camere per la tutela dei minori, uffici per gli operatori, stanze per incontri individuali e collettivi: «Sarà una casa per la famiglia - conferma l'assessore comunale alle Politiche sociali Irina Piras - che diventerà punto di riferimento imprescindibile nel panorama di questo segmento dell'assistenza>. Gli interventi riguarderanno anche il vasto giardino, oggi una giungla.

L’ex circoscrizione di via Tanas, identica alle altre dieci sorte nello stesso periodo, si trova una zona non distante dal centro, ma marginale e riservata, idonea quindi per lo scopo che si vorrà ottenere.

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